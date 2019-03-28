На Хортиці у Запоріжжі – карантин через африканську чуму

У Запоріжжі 28 березня запровадили карантині заходи через спалах африканської чуми свиней серед диких тварин, вперше виявлений на території Національного заповідника «Хортиця». Як передає кореспондент Радіо Свобода, перші три випадки смерті диких кабанів на острові зафіксували 26 березня, наступного дня експерти лабораторно підтвердили смерть тварин від африканської чуми.

Як повідомило керівництво заповідника, наразі на острові зафіксували вже 15 випадків смерті диких кабанів від африканської чуми. Працівники Хортиці додатково обстежують територію острова.

«Загалом поголів’я диких свиней, за оцінками минулорічних обліків, складало близько 100 голів. Ми звернулися до Мінекології. Природні території, де знайдено загиблих тварин, підпадають під дію Закону «Про охорону природного середовища», і Міністерство екології має надати методичні роз’яснення про подальші дії щодо об’єктів природно-заповідного фонду в умовах спалаху цієї хвороби. Клінічні дослідження, з якими наші фахівці познайомилися, свідчать про те, що епідемія може знищити до 100% поголів’я диких тварин», – повідомив гендиректор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

Оскільки дикі тварини активно мігрують у весняний час і можуть опинитися за межами острова Хортиця, влада міста Запоріжжя вирішила запровадити карантинні заходи.

«Запоріжжя поділене зараз на кілька зон. Перша зона – зона карантину, це наша захисна зона, де буде організовано роботи щодо пошуку тварин, організації спалення трупів тварин. Друга зона – зона нагляду, вона охоплює адміністративні межі міста. Ці зони мають різні обмеження і заходи. Зона захисту – це фактично карантинна зона, на яку заборонено в’їзд з тваринами. Зона передбачає, наприклад, обмеження на ринках – реалізація винятково м’яса через бойні, посилений ветеринарний контроль за реалізацією м’яса», – розповів перший заступник міського голови Запоріжжя Сергій Мішок.

Карантині заходи на території міста Запоріжжя діятимуть 40 днів.

Африканська чума свиней – вiрусне захворювання свійських i диких свиней. Воно передається при прямому контакті хворих i здорових тварин, а також через продукти.