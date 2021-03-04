Росія: автора відео про суд над Путіним оштрафували на 510 тисяч рублів

Суд у російській Самарі визнав активіста з Татарстану Каріма Ямадаєва винним у закликах до тероризму і образі представника влади і засудив його до штрафу в 510 тисяч рублів (близько 190 тисяч гривень) за відео в ютубі.

У постановочному відео «суддя» виносить «вироки» президенту Росії Володимиру Путіну, його прессекретарю Дмитру Пєскову і главі «Роснефти» Ігорю Сєчину.

Ямадаєва звільнили в залі суду. Йому також заборонили адмініструвати сайти протягом двох з половиною років, повідомляє проєкт Радіо Свобода Idel.Реалії.

Прокурор просив для Ямадаєва 6 років і 7 місяців колонії за звинуваченням у виправданні тероризму в інтернеті і в образі представників влади. Активіст провину не визнав і наполягав на неприпустимості переслідування за художню фантазію в пристойній формі.

Запис постановочного суду над Путіним, Пєсковим та Сєчіним був знятий для вебсеріалу «Суддя Гремм». Ролик опублікували 29 грудня. У ньому Ямадаєв звинувачує людей в чорному одязі з табличками «Володимир Путін», «Дмитро Пєсков» та «Ігор Сєчин» в злочинах проти людства і засуджує до страти. При цьому в опублікованому ролику «вирок» людині з табличкою «Володимир Путін» не виносять.