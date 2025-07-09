Дискусії щодо параметрів реформи пенсійної системи тривають – Марчак

Дискусії щодо параметрів реформи пенсійної системи тривають у Кабміні, про це розповіла перша заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, законопроєкти вже розроблені і подані на розгляд уряду, втім фіналізованих параметрів немає, відповідно до Верховної Ради документ ще не потрапив.

«У нас тривають внутрішні дискусії щодо параметрів. Коли ми домовимося, фіналізуємо параметри, ми вже тоді зможемо рухатися далі до парламенту. На жаль, ця дискусія є дуже складною. З урахуванням того, що, звичайно, фінансовий стан у країні дуже важкий», – зазначила Дарія Марчак.

За словами заступниці міністерки, пенсійна система в Україні потребує докорінних змін, і на це є багато причин.

Зокрема, потрібно переглянути як працює нинішня загальносолідарна пенсійна система, тому що, за словами Марчак, у ній багато неефективностей та проблем, «пов’язаних з тим, що десь комусь фактично знецінили частину страхового стажу».

«Дуже багато складнощів і проблем, наприклад: 160 різних типів надбавок, дотяжок, у яких заплутається будь-хто, не кажучи вже про пенсіонера», – сказала Марчак.

До того ж, за її словами, потрібно робити пенсійну систему більш багатошаровою.

«Ми всі розраховуємо сьогодні лише на солідарну пенсію. А солідарна пенсія, її завдання – забезпечити мінімально необхідний рівень. І друга велика частина, яку нам треба зробити – це зробити оцю багатошаровість, щоб, крім солідарної, у нас була накопичувальна загальна, накопичувальна добровільна», – пояснила урядовиця.

Крім того, на майбутній розмір пенсії буде впливати ще дуже багато факторів. Зокрема, розв’язання питання спеціальних пенсійних режимів, щодо спеціальних пенсійних режимів, щодо людей, які мають право на пільговий вихід на пенсію, пільговий стаж.

«Тобто загальний пенсійний вік у нас – від 60 до 65 років, але при цьому буквально кожен п’ятий у країні має право на достроковий вихід на пенсію. А це десятки мільярдів гривень тих коштів, які ми недоотримуємо в доходи пенсійної системи і які ми платимо з видатків пенсійної системи паралельно. Тобто у нас паралельно відбуваються і втрати від того, що люди менше працюють, і втрати від того, що ми більший період часу платимо пенсію. Тому якраз це глобальне моделювання цих параметрів, воно і затримує прогрес», – сказала Дарія Марчак.

Проєкти законів пенсійної реформи, зокрема, реформу солідарної системи та запровадження накопичувальної, Мінсоцполітики представило в грудні 2024 року. Втім у парламенті їх досі не зареєстрували, адже тривають обговорення всередині Кабміну.

У березні уряд провів щорічну індексацію пенсій, після чого пенсійні виплати зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів громадян, про це повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, середній розмір пенсії тепер становить 6345 гривень.