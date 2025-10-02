Офіс генпрокурора: водія Mercedes-Benz, який нещодавно побив велосипедиста на Подолі, затримали

Офіс генпрокурора заявив про затримання водія Mercedes-Benz, який нещодавно побив велосипедиста на Подолі у Києві.



Як повідомляє пресслужба відомства, чоловіка сьогодні затримали у Білій Церкві в порядку статті 208 КПК України (без ухвали слідчого суду, затримання строком до 72 годин). Його дії додатково кваліфікують за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення особи в небезпеці.



Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними ОГП, йдеться про водія, який після зауваження про паркування наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані, поїхавши з місця конфлікту.

В Офісі генпрокурора нагадують, що раніше водієві вже було інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Стверджується, що прокурор у суді клопотав про його арешт, натомість суд обрав нічний домашній арешт. Цей запобіжний захід оскаржили в апеляційному порядку.

Про цей випадок днями писали багато користувачів соцмереж. Зокрема, Асоціація велосипедистів Києва U-Cycle заявила, що побиття велосипедиста після зауваження водію запаркованого на велосмузі авто показує «повну незахищеність велосипедистів як учасників дорожнього рух, навіть коли на дорозі є велосипедна інфраструктура».







