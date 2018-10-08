В Україні використовують 1,5 мільйона недійсних паспортів – Opendatabot

В Україні використовують 1,5 мільйона анульованих паспортів, повідомляє сервіс моніторингу даних Opendatabot на основі даних Міністерства внутрішніх справ.

Як пояснюють фахівці Opendatabot, у більшості випадків після анулювання паспорта документ вилучає Державна міграційна служба, проте паспорт також можуть загубити, вкрасти або ж не віддати в ДМС після смерті його власника.

За статистикою, з 1,5 мільйона недійсних паспортів, які пройшли повз Державну міграційну службу, 1,3 були втрачені, 90 тисяч – вкрали, а 25,7 тисяч належать померлим громадянам.

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«Якщо анульований паспорт не був вилучений державною міграційною службою – його можуть використовувати шахраї», – попереджають в Opendatabot.

Договір, підписаний із використанням даних такого паспорта, буде вважатись недійсним.

У сервісі моніторингу даних радять перевіряти у відповідному сервісі ДМС документи людей, із якими підписуються важливі угоди, зокрема щодо позик та оренди нерухомості.