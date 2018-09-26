Посольство Чехії заперечило спрощений режим видачі чеських паспортів на Закарпатті

Посольство Чеської Республіки в Україні виступило 26 вересня із заявою, в якій «заперечує спекуляції… що Чеська Республіка має намір масово «роздавати громадянство колишнім громадянам Чехословаччини з сучасної Закарпатської області».

Коментар посольства стосується проекту поправки до закону «Про державне громадянство Чеської Республіки».

«Як у чинному законі, так і в запропонованому проекті, що знаходиться на обговоренні, у § 31 абсолютно чітко зазначено, що набуття державного громадянства спрощеним шляхом (так званою «декларацією») не може стосуватися теперішніх мешканців Закарпатської області України (колишньої Підкарпатської Русі, яка була частиною міжвоєнної Чехословаччини», – вказує посольство Чехії в Україні.

Раніше 26 вересня голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу «112 Україна» сказав, що «йде питання про те, щоб надати колишнім територіям Чехословаччини… подвійне громадянство, все-таки це «наше» було».

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Раніше цього місяця засоби інформації оприлюднили відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини у консульстві Угорщини в Береговому з проханням не повідомляти про це владі. Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що відомство перевіряє автентичність відео і назвав можливим видворення угорського консула у Берегові.