Від початку доби зафіксовано мінометний обстріл українських позицій на Донеччині – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про мінометний обстріл позицій українських військових поблизу Лебединського на Донеччині, що стався сьогодні, 9 лютого. За цими даними, втрат немає.

За минулу добу штаб зафіксував три обстріли: поблизу Лебединського, а також поблизу Оріхового і Щастя на Луганщині. Як повідомляється, поранених і загиблих при цьому не було.

Представники угруповання «ЛНР» заявляють про відсутність обстрілів 9 лютого. Угруповання «ДНР», тим часом, вранці заявило про 3 обстріли їхніх позицій за минулу добу, при чому, за їхніми даними, знеструмлено передмістя Горлівки. Окремих даних про ситуацію від початку нинішньої доби на їхніх ресурсах немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.