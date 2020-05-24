Майже 1300 українців прибули на батьківщину впродовж доби через аеропорт «Бориспіль»

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили за останню добу 1290 громадян України, повідомляє 24 травня Урядовий портал.

«Вони прибули літаками до міжнародного аеропорту «Бориспіль» із Таллінна (Естонія), Франкфурта (Німеччина), Дубровника (Хорватія), Белграда (Сербія), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нідерланди) та Рієки (Хорватія). Охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг усіх пасажирів. Осіб із підвищеною температурою тіла не виявили. На погіршення стану здоров’я жоден із пасажирів не скаржився», – ідеться в повідомленні.

Усі громадяни, які прибули спецрейсами, встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитися на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Один громадянин України висловив бажання пройти обсервацію.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд понад 22,3 тисячі осіб.