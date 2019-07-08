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08 Липень 2019, Київ 09:20
Новини | Події

Через негоду 132 населені пункти лишилися без електрики – ДСНС

8 липня, за даними синоптиків, також варто очікувати дощів та грози у більшості регіонів України

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Через сильний вітер і дощ 7 липня 132 населені пункти в різних регіонах України були знеструмлені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема без електроенергії залишилися населені пункти в таких областях:

  • Київська – 64
  • Закарпатська – 26
  • Сумська – 16
  • Тернопільська – 12
  • Житомирська – 8
  • Кіровоградська – 5
  • Дніпропетровська – 1

До відновлення електропостачання знеструмлених населених пунктів залучили бригади місцевих обленерго.

Також ДСНС прогнозує погіршення погодних умов і 8 липня.

«8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 метрів на секунду (перший рівень небезпечності)», – йдеться в заяві служби із посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 8 липня дощів із грозами варто очікувати майже по всій Україні, за винятком Луцької, Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Хмельницької, Київської, Житомирської областей. У південно-східних регіонах прогнозуються грози та шквальний вітер.

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