Через негоду 132 населені пункти лишилися без електрики – ДСНС

Через сильний вітер і дощ 7 липня 132 населені пункти в різних регіонах України були знеструмлені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зокрема без електроенергії залишилися населені пункти в таких областях:
- Київська – 64
- Закарпатська – 26
- Сумська – 16
- Тернопільська – 12
- Житомирська – 8
- Кіровоградська – 5
- Дніпропетровська – 1
До відновлення електропостачання знеструмлених населених пунктів залучили бригади місцевих обленерго.
Також ДСНС прогнозує погіршення погодних умов і 8 липня.
«8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 метрів на секунду (перший рівень небезпечності)», – йдеться в заяві служби із посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, 8 липня дощів із грозами варто очікувати майже по всій Україні, за винятком Луцької, Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Хмельницької, Київської, Житомирської областей. У південно-східних регіонах прогнозуються грози та шквальний вітер.
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