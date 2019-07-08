Через негоду 132 населені пункти лишилися без електрики – ДСНС

Через сильний вітер і дощ 7 липня 132 населені пункти в різних регіонах України були знеструмлені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема без електроенергії залишилися населені пункти в таких областях:

Київська – 64

Закарпатська – 26

Сумська – 16

Тернопільська – 12

Житомирська – 8

Кіровоградська – 5

Дніпропетровська – 1

До відновлення електропостачання знеструмлених населених пунктів залучили бригади місцевих обленерго.

Також ДСНС прогнозує погіршення погодних умов і 8 липня.

«8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 метрів на секунду (перший рівень небезпечності)», – йдеться в заяві служби із посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 8 липня дощів із грозами варто очікувати майже по всій Україні, за винятком Луцької, Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Хмельницької, Київської, Житомирської областей. У південно-східних регіонах прогнозуються грози та шквальний вітер.