За добу на фронті один військовий загинув, двоє поранені – штаб

Один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиків незаконних збройних угруповань в зоні Операції об’єднаних сил, повідомляє штаб.

За його даними, протягом доби бойовики вісім разів обстріляли позиції ООС.

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«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів: неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру; двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Пісків – зафіксовано снайперський вогонь; неподалік Павлополя – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», – йдеться в зведенні.

Ще три обстріли відбулися поблизу Новолуганського, Зайцевого та Травневого.

З початку доби, додають у штабі, бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Луганського зі станкових протитанкових гранатометів, втрат не зафіксовано.

Збройне угруповання «ДНР» заявило про обстріл українськими військовими окупованої ним території 14 грудня. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв за попередню добу не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.