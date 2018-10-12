МВС: 14 жовтня поліція Києва працюватиме в посиленому режимі

14 жовтня поліція Києва працюватиме в посиленому режимі, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Він зазначив, що в цей день для охорони громадського порядку залучать близько 6 200 правоохоронців, з них – 3 500 бійців Національної гвардії.

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У МВС розповіли, що поліція отримала кілька повідомлень про плани проводити масові заходи в центрі Києва. У день проведення маршів спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи збираються перевірити маршрут руху учасників колони.

14 жовтня відзначають державний День захисника України.