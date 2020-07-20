17 обстрілів бойовиків – у штабі розповіли про події в зоні ООС за добу

Російські гібридні війська 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом доби 19 липня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил. При цьому, за повідомленням, бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібрів 152 і 122 міліметри, міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», по захисниках Луганського ворог п’ять разів відкривав вогонь, щораз змінюючи калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрів міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Артилерійські системи калібру 122 міліметри та 120-ти міліметрових мінометів агресор також застосував неподалік Причепилівки», – йдеться в зведенні.

Крім того, порушення режиму тиші зафіксували поблизу Водяного, Старогнатівки, Лебединського, Талаківки та Авдіївки.

З початку поточної доби в штабі ООС зафіксували два обстріли – в зоні оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Миронівського.

За офіційними даними, ніхто з українських військових внаслідок обстрілів напередодні та сьогодні не постраждав.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заявило про обстріл окупованих ними територій 19 липня. Аналогічне угруповання «ДНР» подібниз заяв наразі не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.