1+1 media оскаржить заборону Держкіно на другий сезон серіалу «Свати»

Група 1+1 media заявила про намір оскаржити в суді рішення експертної ради при Державному агентстві з питань кіно про відмову у видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати».

«Група 1+1 media обурена таким рішенням та вважає його необґрунтованим, нелогічним та політично вмотивованим, особливо з урахуванням останнього рішення Шостого апеляційного адміністративного суду. Раніше, 15 травня, суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно на рішення суду про зняття заборони з серіалу «Свати», – ідеться в повідомленні медіагрупи.

Як інформує «Детектор Медіа», членкиня експертної комісії Держкіно Марія Гурська (програмна директорка каналу «Еспресо») сказала, що в серіалі державні установи підписано російською мовою, а деякі вивіски – українською, з чого складається враження, що Україна інтегрована в російський простір. А також – що серіал розвиває в українців комплекс меншовартості, принижує їхню гідність, оскільки родина героїв з українським прізвищем виглядає менш освіченою, «селюками», на відміну від родини з російським прізвищем. Вона зауважила, що в разі перемонтування другого сезону і зміни прізвища героїв серіалу експертна комісія могла би погодитися на видачу прокатного посвідчення.

У цілому за відмову у видачі прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати» проголосували 15 членів комісії, один член – за дозвіл, двоє заявили про конфлікт інтересів, а один член комісії не брав участі в засіданні через зайнятість на зйомках.

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду 15 травня відхилила апеляцію Служби безпеки України та Державного агентства України з питань кіно, яка стосувалася рішення Окружного адміністративного суду Києва в справі про серіал «Свати».