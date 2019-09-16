Поліція повідомила про загибель двох людей унаслідок загоряння сухостою

У Київської області двоє людей загинули внаслідок загоряння сухостою, повідомила поліція Київської області в соцмережі Facebook.



Одним із загиблих є житель села Бикова Гребля в Білоцерківському районі.



Другий трагічний випадок стався в селі Гайовому Броварського району. Внаслідок пожежі чоловіка з 90% опіками тіла доставили до реанімації, де він помер. «Попередньо причиною загоряння став недопалок, який потрапив у сухі гілки», – зазначено в повідомленні.\

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про утримання скрізь в Україні, крім Карпат, надзвичайної пожежної небезпеки 16 вересня.