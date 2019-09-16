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16 Вересень 2019, Київ 12:02
Новини | Події

Поліція повідомила про загибель двох людей унаслідок загоряння сухостою

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про утримання скрізь в Україні, крім Карпат, надзвичайної пожежної небезпеки 16 вересня

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У Київської області двоє людей загинули внаслідок загоряння сухостою, повідомила поліція Київської області в соцмережі Facebook.

Одним із загиблих є житель села Бикова Гребля в Білоцерківському районі.

Другий трагічний випадок стався в селі Гайовому Броварського району. Внаслідок пожежі чоловіка з 90% опіками тіла доставили до реанімації, де він помер. «Попередньо причиною загоряння став недопалок, який потрапив у сухі гілки», – зазначено в повідомленні.\

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про утримання скрізь в Україні, крім Карпат, надзвичайної пожежної небезпеки 16 вересня.

/**/ /**/ /**/ В Україні нині переважає погода без опадів, у більшості регіонів ще майже по-літньому тепло
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