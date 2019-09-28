Двох українців врятували зі зниклого в Атлантиці судна – МЗС

Двох громадян України, членів екіпажу судна, що днями зникло в Атлантичному океані, врятували, повідомляє заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Він написав у твітері, що, за інформацією судновласника, загалом врятовані троє членів екіпажу (громадянство третього представник МЗС не навів).

Рятувальна операція триває, додав Василь Кирилич. Скільки ще українців могли перебувати на судні – він не уточнив. Раніше деякі ЗМІ писали, що їх може бути близько 10.

Раніше в МЗС повідомили, що судно Bourbon Rhode, у складі екіпажу якого є громадяни України, зникло в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартиніки (заморський департамент Франції) 26 вересня через шторм.