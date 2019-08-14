Через негоду в Україні без світла залишилися 205 населених пунктів – ДСНС

У ніч з 13 на 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град і пориви вітру) без світла залишилися 205 населених пунктів у п’яти областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Чернігівській області знеструмлені 105 населених пунктів, у Львівській – 40, Чернівецькій – 26, Київській – 24 і Житомирській – 10.

Також у Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській і Хмельницькій областях через сильний вітер і град пошкоджені дахи житлових будинків, муніципальних будівель і повалені дерева.

14 серпня синоптики прогнозують погіршення погоди у західних, північних областях Україні і на Вінниччині через переміщення активного атмосферного фронту із Центральної Європи.