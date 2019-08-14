Синоптики обіцяють грози і шквали в Україні через активний атмосферний фронт

У західних, північних областях Україні і на Вінниччині 14 серпня очікуються грози, подекуди град і шквали 15-20 метрів за секунду, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За повідомленням, погіршенню погоди сприятиме переміщення активного атмосферного фронту із Центральної Європи.

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Протягом доби 14 серпня на заході країни будуть значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 метрів за секунду.

14 серпня у західних областях денна температура знизиться до 20-25° (на 5-10°), кажуть синоптики.