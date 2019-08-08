Повалені дерева й пошкоджені автомобілі: рятувальники розповіли про наслідки негоди в Києві

Негода повалила дерева в Києві, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, у Подільському районі на вулиці Правди, 80 дерево впало на автомобіль ВАЗ та лінію тролейбусу.
У Дніпровському районі на вулиці Чупринки, 8 дерево впало на автомобіль Chevrolet, а за адресою Русанівський бульвар, 10 дерево пошкодило лінію електропередач.
Ще одна машина – Toyota – пошкоджена за адресою Кіквідзе, 12 у Печерському районі.
Вдень 8 серпня Київ накрила гроза. Рятувальники прогнозували «помаранчевий» рівень небезпеки.
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