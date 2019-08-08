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08 Серпень 2019, Київ 17:44
Новини | Події

Повалені дерева й пошкоджені автомобілі: рятувальники розповіли про наслідки негоди в Києві

Вдень 8 серпня Київ накрила гроза

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Негода повалила дерева в Києві, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Подільському районі на вулиці Правди, 80 дерево впало на автомобіль ВАЗ та лінію тролейбусу.

У Дніпровському районі на вулиці Чупринки, 8 дерево впало на автомобіль Chevrolet, а за адресою Русанівський бульвар, 10 дерево пошкодило лінію електропередач.

Ще одна машина – Toyota – пошкоджена за адресою Кіквідзе, 12 у Печерському районі.

Вдень 8 серпня Київ накрила гроза. Рятувальники прогнозували «помаранчевий» рівень небезпеки.

/**/ /**/ /**/ Злива в Києві, червень 2019 року
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