Понад 60 населених пунктів залишилися без світла через негоду – ДСНС

61 населений пункт знеструмлений у п’яти областях України внаслідок ускладнення погодних умов: дощу, грози, поривів вітру, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій станом на 21:00 4 серпня.

Найбільше населених пунктів залишилося без світла в Дніпропетровській області – 33, у Донецькій області – 14, Запорізькій – шість, Луганській – чотири, Одеській – чотири.

«Станом на 21:00 спостерігаються опади у вигляді дощу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях», – йдеться в повідомленні.

Раніше міська рада Одеси повідомила, що в місті за два дні, 3 і 4 серпня, випала двомісячна норма опадів.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що внаслідок переміщення активного циклону в південній частині України, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях 4 серпня будуть складні погодні умови: сильні грози, пориви вітру і шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град.