Двомісячна норма опадів випала в Одесі за два дні – міська рада

В Одесі за два дні (3-4 серпня) випала двомісячна норма опадів, повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

«Аномальна кількість опадів випала в Одесі за минулу добу. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з 3 по 4 серпня 2019 року в Одесі випала двомісячна норма опадів. У перші години під час залпової зливи спостерігалися підтоплення вулиць міста, ситуація ускладнювалася безперервним сильним дощем. Як відзначають фахівці, жодна зливова каналізація не здатна моментально відвести таку кількість води з вулиць», – йдеться в повідомленні.

У мерії додали, що потужні дощові потоки рознесли по вулицях міста гори сміття, бруду і каміння, внаслідок негоди в районі автовокзалу стався зсув ґрунту, а також був пошкоджений зливовий колектор.

Відео одеського видання «Думская»

«На даний момент працівники комунальних служб продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Вся підмітально-прибиральна техніка і трактори КП «Міські дороги» працюють на дорогах Одеси. Співробітники підприємства прибирають бруд і каміння», – додали у міські раді.

За повідомленням, до робіт залучили майже тисячу працівників комунальних служб і 53 одиниці спецтехніки.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що внаслідок переміщення активного циклону в південній частині України, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях 4 серпня будуть складні погодні умови: сильні грози, пориви вітру і шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град.