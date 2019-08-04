Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов в Україні

Внаслідок переміщення активного циклону в південній частині України, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях 4 серпня будуть сильні грози, пориви вітру і шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

За повідомленням, 5 серпня вночі у східних областях пориви вітру складатимуть 17-22 м/с, місцями 25 м/с.

4-5 серпня у Хмельницькій і Київській областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на серпень

Крім того, за даними ДСНС, 4 серпня на рiчках басейнів Днiстра (в межах Iвано-Франкiвської області), Прута, Сiрету, річках Закарпаття очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1 метр. При значних дощах можливе формування мiсцевого схилового стоку, в гiрських районах – локальних селевих потокiв, йдеться в повідомленні.