Синоптики попереджають про грози, град та шквали на заході та півночі Україні

Українські синоптики попереджають, що в зв’язку з переміщенням активного атмосферного фронту з Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13 і 14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали. Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с. 14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°)», – вказано в повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найспекотнішим днем тижня буде вівторок, 13 серпня. Потім, додає вона, похолодання рухатиметься Україною з заходу на схід.