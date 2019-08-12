Синоптики прогнозують в Україні спеку, грози і град

Найближчими днями в низці областей України очікується погіршення погодних умов, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«У зв’язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду», – йдеться в повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найспекотнішим днем тижня буде вівторок 13 серпня. Потім, додає вона, похолодання рухатиметься Україною з заходу на схід.

У ДСНС уточнюють, що вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни очікуються значні дощі, в окремих районах – шквали до 25-28 метрів на секунду.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура в західних областях 12 серпня може сягати 32-34 градусів, в решті регіонів – коливатися від 29 до 32 градусів.​

При цьому 14 серпня температура в західних областях знизиться до 20-25 градусів за Цельсієм вдень і до 5-10 градусів вночі.

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В Центральній, Східній та Південній Україні температура 13 і 14 серпня триматиметься в середньому на позначках 29-32 градуси вдень і 15-18 градусів – вночі. 15 серпня прогнозується незначне послаблення спеки – до 24 градусів за Цельсієм на заході, до 25 – в центрі, до 30-ти – на півдні та сході.