39 загиблих, виявлених у вантажівці в Британії, є громадянами Китаю – ЗМІ

39 загиблих, виявлені у вантажівці недалеко від столиці Великої Британії Лондона, були громадянами Китаю, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Офіційно ці дані поки що не підтверджують.

23 жовтня британська поліція повідомила, що вантажівка з 39 тілами, виявленими в англійському графстві Ессекс, в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт, а не з Болгарії, як вважали раніше.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, тим часом, заявив, що його країна не має відношення до інциденту з виявленими у Великій Британії тілами.

Виступаючи на телеканалі BTV, Борисов заявив, що вантажівка, в якій знайшли тіла, не в’їжджала в країну від часу своєї реєстрації там у 2017 році.

23 жовтня поліція Британії повідомила про виявлення в англійському графстві Ессекс у контейнері вантажівки тіл 39 загиблих людей.

Поліцейські виявили контейнер вночі приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона.

На місце прибули співробітники екстрених служб, вони оголосили про смерть 38 дорослих й одного підлітка, які були в контейнері вантажівки.

За підозрою у вбивстві затримали водія, 25-річного вихідця з Північної Ірландії.

Тіла наразі не вдалося ідентифікувати.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон назвав це «немислимою трагедією».