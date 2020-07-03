На 9-ти станціях київського метро працює 4G зв’язок – КМДА

У столичній підземці 3 липня запустили мобільний зв’язкок стандарту 4G, повідомила пресслужба Київміськдержадміністрації.

«Зв’язок 4G працює відсьогодні на 9 станціях київського метро: «Академмістечко», «Житомирська», «Святошин», «Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь», «Сирець», «Дорогожичі» та «Лук’янівська», – йдеться в повідомленні.

У КМДА уточнили, що у п’ятницю запустили 4G зв’язок на 8-ми станціях, а на станції «Академмістечко» він запрацював раніше – у березні.

Раніше столична влада обіцяла, що швидкісний мобільний інтернет на всіх станціях та тунелях київського метро з’явиться до кінця року.