МОЗ: 850 іноземних студенів не будуть відраховані з Донецького медуніверситету

Іноземні студенти, наказ про відрахування яких був опублікований 7 лютого, продовжать навчання в Донецькому національному медичному університеті та не будуть депортовані. Цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям міністерства охорони здоров’я України, посольств, міністерство освіти та науки України та Державної міграційної служби, повідомляє 15 лютого офіційний сайт МОЗ.

Як повідомляло Радіо Свобода, іноземні громадяни сплатили за навчання в медуніверситеті фірмі-рекрутеру «Українські освітні послуги», але ці кошти до університету не надійшли, а офіційні документи ймовірно могли бути підробленими. За цими фактами порушені кримінальні провадження.

«МОЗ України закликає студентів з обережністю ставитись до посередників і укладати двосторонні угоди – безпосередньо між студентом і закладом вищої освіти. Це допоможе уникнути можливого шахрайства», – ідеться в повідомленні відомства.

Як інформує МОЗ, наказ про скасування відрахування іноземних студентів підписав в. о. ректора Донецького національного медичного університету Олександр Герасименко, оперативно призначений замість тимчасово відстороненого за ухвалою слідчого судді в межах досудового розслідування ректора Петра Кондратенка.