Палестинський лідер відкинув мирний план Трампа

Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас назвав запропонований президентом США Дональдом Трампом план миру на Близькому Сході «ляпасом століття». Після зустрічі з іншими впливовими палестинськими діячами на Західному березі Йордану Аббас сказав, що «наші люди викинуть це (пропозиції Трампа – ред.) на смітник історії».

У Брюсселі верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що в ЄС «вивчать та оцінять» ідеї Трампа через призму «життєздатного рішення, яке враховує законні прагнення палестинців та ізраїльтян».

Москва заявила, що запропонована угода вимагає «детального аналізу ... якщо йдеться про реакції двох сторін на давній конфлікт на Близькому Сході». Так прокоментував план Трампа голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

Президент США Дональд Трамп представив свій план миру на Близькому Сході 28 січня. Під час спільного виступу з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що документ на 80 сторінок може стати «останньою можливістю» для палестинців створити власну державу.

За його словами, Єрусалим буде «неподільною» столицею Ізраїлю, проте в східних частинах міста палестинці зможуть заснувати свою столицю. Трамп додав, що підконтрольна палестинцям територія збільшиться «більш ніж удвічі». Президент США не уточнив, про які землі йдеться.