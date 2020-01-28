Трамп представив план миру на Близькому Сході й назвав його «останньою можливістю» для палестинців

Президент США Дональд Трамп представив свій план миру на Близькому Сході.

Під час спільного виступу з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що документ на 80 сторінок може стати «останньою можливістю» для палестинців створити власну державу.

За його словами, Єрусалим буде «неподільною» столицею Ізраїлю, проте в східних частинах міста палестинці зможуть заснувати свою столицю.

Трамп додав, що підконтрольна палестинцям територія збільшиться «більш ніж удвічі». Президент США не уточнив, про які землі йде мова.

Палестинці критикували наміри Трампа представити свій мирний план після зустрічі з Нетаньягу, але без обговорення з палестинськими лідерами.

Представники Палестинської адміністрації заявляли, що більше не вважають Сполучені Штати неупередженою стороною в конфлікті після низки проізраїльських кроків з боку Трампа на кшталт рішення перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима.