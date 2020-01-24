Президент США Дональд Трамп обіцяє представити свій план миру на Близькому Сході до 28 січня. У цей день він має зустрітися із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

«Ймовірно, ми оприлюднимо [мирний план] трохи незадовго до [візиту]», – сказав Трамп журналістам у президентському літаку, який летів зі Швейцарії до Флориди.

На думку Трампа, цей план «дійсно працюватиме».

Речник палестинського лідера Махмуда Аббаса уже попередив Ізраїль та США, щоб вони «не перетинали жодних червоних ліній».

«Цей крок тільки підтверджує наше абсолютне неприйняття того, що адміністрація США вже зробила, включно з визнанням Єрусалима столицею Ізраїлю», – сказав речник.

6 грудня 2017 року Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив перенести туди американське посольство з Тель-Авіва.

Рішення розлютило палестинців і їхніх арабських союзників, а також викликало різку критику й на Заході. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас тоді заявив, що цей крок поклав край ролі США як миротворця на Близькому Сході.

Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.