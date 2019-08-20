На сьогодні не йде мова про перенесення посольства України до Єрусалима – посол

На сьогодні не йде мова про перенесення посольства України в Ізраїлі до Єрусалима, повідомив український посол Геннадій Надоленко в коментарі «Укрінформу».

«На сьогоднішній день мова не йде про перенесення посольства чи консульства (до Єрусалима). Мова йшла – це була спільна ідея і президента України, і прем'єр-міністра Ізраїлю – про можливість відкриття інноваційних офісів в Єрусалимі і Києві, які будуть займатися розвитком технологічної співпраці», – сказав Надоленко.

18-20 серпня відбувся перший за останні 20 років візит прем’єр-міністра держави Ізраїль в Україну.

За планом ООН 1947 року про створення на території тодішньої Британської Підмандатної Палестини двох окремих держав, єврейської та арабської, Єрусалим мав стати окремою одиницею зі спеціальним міжнародним режимом під керуванням ООН.

Фактично вже 1948 року новостворений Ізраїль за результатами першої арабсько-ізраїльської війни взяв під контроль західну частину міста і 1949-го оголосив Єрусалим столицею, Східний Єрусалим тоді опинився під окупацією Йорданії. Ізраїль захопив і Східний Єрусалим разом із історичним Старим містом у перебігу Шестиденної війни 1967 року, а пізніше оголосив про анексію цієї території, заявивши, що весь Єрусалим є його неподільною столицею.

Світова спільнота на підставі плану 1947 року не визнає належності Єрусалима Ізраїлю, особливо ж анексії Ізраїлем Східного Єрусалима й проголошення всього міста столицею країни, практично всі посольства інших держав в Ізраїлі розташовані в Тель-Авіві.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави.

Україна наразі офіційно не визнає Єрусалим столицею Ізраїлю. Її посольство також розташоване в Тель-Авіві.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.