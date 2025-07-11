Абхазію відвідує «російський куратор» Кирієнко – «Ехо Кавказу»

До контрольованого Москвою сепаратистського регіону Грузії, Абхазії, прибув перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Його прийняв президент Абхазії Бадра Гунба, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Сторони обговорили «ключові напрямки абхазько-російської взаємодії», включно з енергетикою. Зокрема, за інформацією пресслужби абхазького лідера, йшлося про «втрати в електричних мережах, які в кілька разів перевищують показники в РФ і вимагають негайних рішень».

Сергій Кирієнко опікується абхазьким напрямком у Кремлі. Цього року він уже вчетверте відвідує Сухумі.

За повідомленням, Гунба та Кирієнко «домовилися про спільні заходи щодо розвитку енергосистеми Абхазії».

Раніше російські фахівці з державної компанії «РусГідро» відвідали Гальський район і обстежили гідроелектростанції, відновлення яких планує абхазька влада.