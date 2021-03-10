У лютому адмінкордон Криму з Херсонщиною перетнули понад 27 тисяч людей – ДПСУ

У лютому адмінкордон між материковою Україною та анексованим Кримом перетнули 27,3 тисячі осіб і понад 3,2 тисячі транспортних засобів, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що як на підконтрольну українській владі територію, так і на окупований півострів прямувала приблизно однакова кількість людей.

При цьому в лютому українські прикордонники відмовили у пропуску через КПВВ 38 іноземцям та 36 громадянам України.

«Причиною непропуску стало виявлення чужих, недійсних, технічно недійсних документів, а також підроблених відміток ДПСУ», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські прикордонники за місяць виявили 125 осіб, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї і склали 185 протоколів про адміністративні правопорушення на загальну суму майже 215 тисяч гривень.

Читайте також: У ДПСУ назвали «маніпуляцією» дані про буцімто збільшення пасажиропотоку до Криму через адмінкордон

«Поширення пандемії COVID-19 істотно вплинуло на загальний пасажиропотік через КПВВ. Протягом двох перших місяців цього року порівняно з аналогічним періодом минулого пасажиропотік осіб і транспортних засобів через адмінкордон із Кримом знизився на 84,4% осіб і 87,6%», – додали в ДПСУ.

За даними ДПСУ, торік адмінкордон між анексованим Кримом і Херсонською областю перетнули майже 570 тисяч громадян, що в 5 разів менше, ніж у 2019 році.

Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».