Росія стягує військову техніку на адмінкордон Криму з материковою Україною – Крим.Реалії

Росія стягує військову техніку на адміністративний кордон анексованого Росією Криму з материковою Україною, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії. Цю інформацію підтверджують очевидці.

За словами кореспондента, з боку Армянська до адмінкордону Криму й Херсонської області їдуть колони БТР, артилерія та польова кухня.

Кореспондент заявляє, що одна з колон розмістилася неподалік заводу «Кримський титан», у кількох кілометрах від траси.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив у коментарі Крим.Реалії, що прикордонники стежать за ситуацією.

«Я можу тільки підтвердити те, що ми відслідковуємо ситуацію. Однак на цей момент коментувати не можемо, тому що вся ця інформація узагальнюється й обробляється в межах спільного плану дій», – зазначив Слободян.

У Міністерстві оборони України відмовилися коментувати ситуацію й запропонували направити інформаційний запит.

Водночас президент України Петро Порошенко заявив, що від кінця серпня Росія посилила свої угруповання вздовж кордону з Україною.

«Наземне угруповання військ РФ вздовж кордону України, на тимчасово окупованих територіях на Донбасі та Криму складає 28 батальйонних тактичних груп, понад 1120 танків, 2600 броньованих машин, 1230 артилерійських систем та 442 РСЗВ, 6 оперативно-тактичних ракетних комплексів», – стверджує Порошенко.

1 грудня він казав, що Росія розгорнула навколо України угруповання чисельністю понад 80 тисяч військових.

Відносини між Києвом та Москвою суттєво погіршилися у 2014 році після анексії Росією українського півострова Крим та початку збройного конфлікту на Донбасі між Україною та підтримуваними Росією бойовиками.