Затримання Богатирьової: адвокат відмовився коментувати справу

Адвокат ексміністерки охорони здоров’я Раїси Богатирьової Дмитро Бєляєв відмовився давати коментарі після її затримання.

«В мене немає жодних коментарів із цього приводу», – сказав він Радіо Свобода у відповідь на питання щодо Богатирьової.

27 вересня речник Національної поліції Ярослав Тракало повідомив Радіо Свобода, що прикордонники затримали і передали поліцейським колишню міністерку охорони здоров’я Раїсу Богатирьову.

Раїса Богатирьова проходить у порушеній Генпрокуратурою справі про розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах.

У середині серпня поточного року Голосіївський райсуд Києва своїм рішенням «зобов’язав» Генеральну прокуратуру закрити справу стосовно ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової через відсутність доказів у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування. Прокуратура столиці тоді заявила, що судове засідання відбулося без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження, а тому прокуратура готує на нього апеляційну скаргу.

Раїса Богатирьова була міністром охорони здоров’я двічі – з січня 1999 до січня 2000 року, а також з лютого 2012 до лютого 2014 року. Звільнена 23 лютого 2014 року постановою Верховної Ради.