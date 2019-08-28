Радіо Свобода Daily: У Києві затримали Богатирьову – ексміністра охорони здоров’я часів Януковича

Затримання Богатирьової

Ексміністра охорони здоров’я України часів президентства Віктора Януковича Раїсу Богатирьову затримали у Києві співробітники Національної поліції України, повідомив Радіо Свобода речник Нацполіції Ярослав Тракало. «Щодо Богатирьової – була затримана прикордонниками і передана Нацполіції», – сказав Тракало. Інших деталей щодо затримання і його причин наразі немає.

За непідтвердженою інформацією зі ЗМІ, затримання відбулося після прильоту Богатирьової в аеропорт «Київ» (Жуляни). Раїса Богатирьова проходить у порушеній Генпрокуратурою справі про розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах.

100 днів Зеленського: що встиг зробити президент

Минає сто днів відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України. І хоча чимало експертів кажуть, що у глави держави було мало важелів для впливу, бо працював без «своїх» у парламенті та уряді. Втім, це час, коли можна підбити перші підсумки рішень і дій президента, щоб зрозуміти, що доведеться спостерігати, коли найближчим часом він отримає всю повноту влади. Отже, що вже встиг зробити Зеленський на посаді президента?

Що вдалося, а чого ні за цей термін Володимиру Зеленському, обговорювали у програмі «Ваша Свобода».

Суд у Криму випустив активіста Бекірова із СІЗО

Центральний районний суд Сімферополя в анексованому Росією Криму випустив кримськотатарського активіста Едема Бекірова із СІЗО.

«Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному обігу вибухових речовин і боєприпасів, і відпустив його з СІЗО під зобов’язання про явку в суд. Бекіров провів в ув’язненні 258 днів», – написав журналіст Антон Наумлюк.

Парубій підписав Виборчий кодекс

Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Далі документ передадуть на підпис президентові.

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Голова парламенту Андрій Парубій майже два десятки разів ставив на голосування і закликав народних депутатів повернутися до правок, необхідних в тексті кодексу в другому читанні, аж поки не набралася потрібна кількість голосів. Представник президента Володимира Зеленського в парламенті заявив, що Офіс президента «проаналізує» ухвалений кодекс, перш ніж Зеленський вирішить, чи підпише його.

Що таке вибори за відкритими списками? Детально пояснюємо тут.

Що вибухнуло на російській військовій базі?

8 серпня на російській військовій базі в Архангельській області вибухнув ядерний реактор, а не ракета, як стверджує російська влада, заявив Нілс Бомер, керівник відділу досліджень та розвитку норвезького агентства, яке здійснює виведення ядерних об’єктів із експлуатації. За його словами, після вибуху в повітря потрапили ізотопи барію, стронцію та лантану.

«Наявність продуктів розпаду, таких як барій та стронцій, відбувається від ядерної ланцюгової реакції. Це доказ того, що вибухнув ядерний реактор», – вважає Бомер.

Українська «Стугна» проти ворожої бронетехніки

Цього року на лінії фронту Збройні сили України почали активно використовувати сучасні протитанкові ракетні комплекси українського виробництва. В першу чергу – ПТРК «Стугна». У підрозділи ЗСУ вже надійшло кілька тисяч таких ракет. Що кажуть про нову зброю військові? Які цілі були вражені? І чи є недоліки? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Мотор Січ»: заради чого в Україну приїхав помічник президента США з нацбезпеки?

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон прибув із візитом до України. Журналісти американського видання The Wall Street Journal називають основною причиною його приїзду до країни запланований продаж українського підприємства «Мотор Січ», головний офіс якого базується в Запоріжжі, китайській компанії. За даними американського видання, у Вашингтоні вважають, що купівля українського авіаційного виробника значно підсилить оборонний потенціал Піднебесної, тому Болтон намагатиметься переконати власників підприємства та владу України скасувати угоду. Більше про – у матеріалі.

Як у Чехії борються з булінгом

Із початку року в Україні набув чинності закон про адміністративну відповідальність за цькування, або, як його ще називають, булінг. В Європі ж штрафи за знущання в школі не розповсюджені, хоча кожна країна має свої інструменти запобігання дитячій жорстокості. Зокрема, у Чехії існують як державні, так і приватні ініціативи превентивної протидії. Такі, приміром, як додаток до смартфону, де можна анонімно поскаржитися на цькування. Як у Чехії борються з булінгом – у спецпроекті Радіо Свобода.

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