Суд у Криму випустив активіста Бекірова із СІЗО – журналіст

Центральний районний суд Сімферополя в анексованому Росією Криму випустив кримськотатарського активіста Едема Бекірова із СІЗО, повідомив журналіст Антон Наумлюк у Facebook.

«Центральний районний суд Сімферополя змінив запобіжний захід Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному обігу вибухових речовин і боєприпасів, і відпустив його з СІЗО під зобов’язання про явку в суд. Бекіров провів в ув’язненні 258 днів», – написав Наумлюк.

Європейський суд із прав людини 11 червня закликав Росію терміново помістити Бекірова в лікарню. Російські слідчі, попри це рішення суду, відмовляються шпиталізувати активіста на лікування.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова, 1961 року народження, на в’їзді в окупований Крим 12 грудня 2018 року. Відомо, що він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Російські силовики підозрюють його у зберіганні й транспортуванні понад 10 кілограмів вибухових речовин і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

8 серпня запобіжний захід Бекірову у вигляді тримання під вартою був продовжений до 11 жовтня.

Едем Бекіров має I групу інвалідності і потерпає на кілька важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.