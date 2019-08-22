Едема Бекірова після обстеження повернули до СІЗО – правозахисники

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова 21 серпня вивозили в сімферопольську лікарню імені Семашка для одноденного обстеження, після чого доставили назад до слідчого ізолятора в окупованому Сімферополі, повідомила Кримська правозахисна група з посиланням на дружину в’язня Гульнару Бекірову.

За цим повідомленням, адвокат Олексій Ладін підтвердив цю інформацію. Він також повідомив, що 27 серпня Едема Бекірова планують шпиталізувати на сім днів у відділення неврології для подальшого обстеження.

Попереднього дня, 21 серпня, про плановану на 27 серпня шпиталізацію Едема Бекірова для стаціонарного обстеження протягом 7–8 днів повідомляла й уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, за результатами одноденного й стаціонарного обстежень мають скликати лікарську комісію, яка мала б визначити, чи може він утримуватися в умовах слідчого ізолятора. Денісова також висловила сподівання, що за результатами обстежень Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

Сподівання на можливість переведення Едема Бекірова на домашній арешт за підсумками медичного обстеження висловлювали 21 серпня і його адвокати Олексій Ладін та Іслям Веліляєв у коментарі проектові Радіо Свобода Крим.Реалії.

Європейський суд із прав людини ще 11 червня виніс рішення у справі активіста, обвинуваченого в окупованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, зокрема, приписавши терміново помістити Бекірова в лікарню. Російські слідчі, попри це рішення суду, відмовляються шпиталізувати активіста на лікування.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова, 1961 року народження, на в’їзді в окупований Крим 12 грудня 2018 року. Відомо, що він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Російські силовики підозрюють його у зберіганні й транспортуванні понад 10 кілограмів вибухових речовин і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

8 серпня запобіжний захід Бекірову у вигляді тримання під вартою був продовжений до 11 жовтня.

Едем Бекіров має I групу інвалідності і потерпає на кілька важких хронічних хвороб. У нього цукровий діабет, ампутована одна нога, він переніс операцію на серці і потребує цілодобової медичної допомоги.