Адвокати припускають, що Едема Бекірова переведуть під домашній арешт

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в медсанчастині СІЗО №1 Сімферополя, ймовірно, переведуть під домашній арешт за підсумками медичного обстеження. Таку думку в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії висловили адвокати обвинуваченого Олексій Ладін та Іслям Веліляєв.

«Коли ми клопотали перед адміністрацією СІЗО про проведення повторного медичного висновку, то долучили свій, незалежний, медичний висновок. У ньому сказано, що у Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО. Ми висловлюємо обережний оптимізм, що після чергового обстеження, лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть відповідний висновок (про неможливість утримання Бекірова в СІЗО – ред.)», – розповів Ладін.

На питання про те, як захист розцінює ймовірність домашнього арешту для Бекірова, інший адвокат Веліляєв відповів, що «позитивно».

«Тільки позитивно. Я сподіваюся, що з урахуванням тієї хвороби в області неврології, яка у нього є, буде схвалене рішення, що він не може перебувати в СІЗО. Надалі на першому ж судовому засіданні захист або прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт», – пояснив адвокат.

У Криму на 27 серпня запланували шпиталізацію кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів. Як повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова, Бекірова переведуть у «Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, що триватиме 7-8 днів».

Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ.

Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі активіста, обвинуваченого в анексованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, ЄСПЛ постановив терміново помістити Бекірова в лікарню.

Російські слідчі, попри це рішення суду, відмовлялися шпиталізувати активіста.

Едема Бекірова затримали на в'їзді в анексований Крим у грудні 2018 року. Він відкидає всі звинувачення на свою адресу.