Едема Бекірова не судитимуть у Красноперекопську

Підконтрольний Росії Верховний суд анексованого Криму задовольнив апеляційну скаргу адвокатів кримськотатарського активіста Едема Бекірова і скасував рішення про передачу кримінальної справи проти нього на розгляд у Красноперекопський районний суд, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з рішенням судді Михайла Соболюка, справу повернуть у Центральний райсуд Сімферополя для підготовки його розгляду по суті.

Як зазначив адвокат підсудного Олексій Ладін, «це маленька перемога», оскільки етапування Бекірова в Красноперекопськ було дуже небезпечним для його життя.

Сам Бекіров у суді повідомив, що після попереднього доправлення до Верховного суду 8 серпня у нього на тиждень відмовили ноги, і навіть зараз він бере участь в засіданні тільки після прийому знеболювальних препаратів.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.