МЗС закликає Москву звільнити Кольченка й Бекірова

У Міністерстві закордонних справ України вкотре закликали владу Росії звільнити ув’язнених нею українських активістів Олександра Кольченка й Едема Бекірова.

«Російський суд відхилив клопотання українського політв’язня Олександра Кольченка про переведення на виправні роботи замість ув’язнення в колонії. Росія посилює свої репресивні заходи проти тих, хто виступає за свободу і справедливість. Свободу Кольченку», – написала речниця МЗС Катерина Зеленко 15 серпня у Twitter.

Вона також наголосила на необхідності звільнити і надати медичну допомогу кримськотатарському активістові Едему Бекірову.

«Наразі важливо розповісти про погіршення стану здоров’я Едема Бекірова, кримського татарина з інвалідністю, затриманого російською окупаційною владою за абсолютно сфабрикованими обвинуваченнями. Ми вимагаємо від Росії звільнити Едема Бекірова, який потребує термінової медичної допомоги», – зазначила речник МЗС.

8 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати Едема Бекірова, попри рішення Європейського суду з прав людини.

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Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, його затримали в грудні 2018 року. Бекіров відкидає обвинувачення.

Олександра Кольченка, затриманого в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові, у серпні 2015 року російський суд засудив до 10 років колонії. Він провину заперечує.

Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Кольченка в список політв'язнів.