Активіста Бекірова обстежили і планують шпиталізувати в Криму – омбудсмен

В анексованому Росією Криму на 27 серпня запланували шпиталізацію кримськотатарського активіста Едема Бекірова, повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Із посиланням на адвоката Бекірова вона повідомила, що 21 серпня активіста, якого утримують у Сімферопольському СІЗО, доправили в лікарню імені Семашка. Його оглянули ендокринолог, невролог, кардіолог, а також були взяті аналізи крові і сечі, додала омбудсмен.

«У вівторок, 27 серпня, очікується госпіталізація Бекірова в Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, яке триватиме 7-8 днів. За результатами зазначених обстежень буде скликана лікарська комісія, яка має визначити, чи може він утримуватися в умовах СІЗО», – написала Денісова.

Вона висловила сподівання, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

«Оскільки проведення цих обстежень ініціює уряд Росії, то можна говорити про виконання другого рішення Європейського суду з прав людини щодо кримського татарина Едема Бекірова. Я знову закликаю міжнародну спільноту тримати справу пана Бекірова під пильним наглядом та не допускати порушення його прав і свобод», – наголосила омбудсмен.

Напередодні підконтрольний Росії Верховний суд Криму скасував етапування Бекірова в Красноперекопськ.

Європейський суд з прав людей 11 червня виніс рішення у справі активіста, обвинуваченого в анексованому Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, ЄСПЛ постановив терміново помістити Бекірова в лікарню.

Російські слідчі, попри це рішення суду, відмовлялися шпиталізувати активіста.