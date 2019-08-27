День Незалежності. Як окупований Крим чекає Україну? Про це Крим.Реалії розпитали самих кримчан. Дехто з них святкує День Незалежності України, інші – вдячні Росії за анексію півострова, свою кар’єру та добробут. Після 2014-го кримські татари поділилися на проукраїнських і проросійських. А хтось переїхав до Криму з Москви, відкрив бізнес і втратив його, через те, що посварився з російським губернатором Севастополя. Історії життя людей із діаметрально протилежними поглядами щодо приналежності Криму – українців, кримських татар та росіян.