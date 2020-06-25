Адвокати Януковича назвали «брехнею» заяву ДБР про вручення йому підозри

Адвокати експрезидента України Віктора Януковича називають неправдивою інформацію Державного бюро розслідувань про вручення їхньому клієнту підозри у скоєнні державної зради.

Про це йдеться в переданій Радіо Свобода заяві адвокатського об’єднання Aver Lex, що представляє інтереси Януковича.

Адвокати кажуть, що готують позов до суду.

«Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру у державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету й обороноздатності України. Ніяких повідомлень вручено не було», – сказав адвокат Віталій Сердюк.

За його словами, ДБР викликало Януковича на допит 23 червня, на який прибули його представники.

«Ми, як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибули в зазначений у повістці час у ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин неявки самого клієнта. І ще раз нагадали представнику відомства, що, оскільки Віктор Янукович офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території Росії за загальновідомою адресою, всі документи повинні вручатися йому виключно в порядку міжнародної правової допомоги», – заявив адвокат.

Віталій Сердюк висловив припущення, що «подібна провокація ДБР» здійснюється для того, «щоб хоч якось перебити інформаційну хвилю негативу на адресу відомства… після закриття ними низки справ проти Петра Порошенка».

Напередодні у ДБР повідомили, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони країни Дмитру Саламатіну й Павлу Лебедєву.



«Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (в редакції від 5 квітня 2001 року)», – йдеться в оприлюдненому 24 червня повідомленні.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Нині жодний із фігурантів провадження не перебуває на території України.