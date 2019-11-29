Усю територію України оцифрують у 2020 році – Гончарук

Усю територію України оцифрують у 2020 році, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

«Міжнародний тендер на здійснення такої аерофотозйомки вже оголошено. Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого», – заявив Гончарук.

За його словами, інформація стане в нагоді під час запуску земельної реформи – кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території.

«Їх використовуватимуть і в проектуванні українських доріг. Це здешевить процес і зекономить час на будівництво, натомість – якість лише зросте. Завдяки аерофотозйомці можна буде ефективно зрошувати землі, що позитивно вплине на врожайність. Окрім того, держава зможе попереджати наслідки й ефективно реагувати в разі складних погодних ситуацій – затоплень, повеней, землетрусів», – розповів Гончарук.

Він заявив, що за три місяці на публічній кадастровій карті з’явилося шість нових інформаційних шарів. Загалом уже є відомості про 20,9 мільйона земельних ділянок загальною площею 43,8 мільйона гектарів.

У листопаді міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі Радіо Свобода показав програму, яка збиратиме дані про землі сільськогосподарського призначення.