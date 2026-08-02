В аеропорту Ентеббе відкрили пам’ятник старшому брату Нетаньягу

В Уганді на території старого терміналу аеропорту Ентеббе відкрили пам’ятник підполковнику Йонатану (Йоні) Нетаньягу, командиру елітного підрозділу Генштабу Армії оборони Ізраїлю «Сайєрет Маткаль», який загинув під час операції зі звільнення заручників у липні 1976 року.

Церемонію очолив командувач збройних сил Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба. За його словами, меморіал символізує пам’ять, примирення та розвиток відносин між Угандою та Ізраїлем.

Кайнеругаба також ушанував пам'ять чотирьох загиблих заручників – Жан-Жака Маймоні, Паско Коена, Іди Борохович та Дори Блох, яку вбили співробітники служби безпеки режиму Іді Аміна. Генерал зазначив, що угандійські військові, які загинули під час операції, виконували накази тодішнього режиму, який, за його словами, «не представляв народ Уганди».

27 червня 1976 року бойовики Народного фронту визволення Палестини та німецької ліворадикальної організації «Революційні осередки» захопили літак Air France, що прямував рейсом Тель-Авів – Афіни – Париж. За погодженням із президентом Уганди лайнер був направлений до аеропорту Ентеббе, де терористи утримували заручників, вимагаючи звільнення палестинських ув’язнених.

У ніч на 4 липня підрозділи ізраїльських спецпризначенців подолали близько чотирьох тисяч кілометрів і менш ніж за годину звільнили 102 заручників. Під час операції «Ентеббе» в аеропорту загинули троє заручників. Четверту жертву – Дору Блох – спочатку госпіталізували через напад задухи, а потім убили.

Єдиною втратою серед ізраїльських військовослужбовців став командир штурмової групи Йонатан Нетаньягу. Пізніше операція отримала назву «Йонатан» на його честь і вважається однією з найвідоміших операцій зі звільнення заручників у сучасній історії.

Йонатан Нетаньягу, старший брат прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, народився в 1946 році, брав участь у Шестиденній війні, війні Судного дня та операціях ізраїльських спецпризначенців. Похований на військовому цвинтарі на горі Герцля у Єрусалимі.