Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Вересень 2018, Київ 11:13
Новини | Суспільство

Аеропорт у Чернівцях назвали ім’ям космонавта Каденюка

Леонід Каденюк, який помер у віці 67 років, був родом із Чернівецької області

Дивитись коментарі

Міжнародний аеропорт «Чернівці» отримав ім’я першого українського космонавта Леоніда Каденюка. Відповідне рішення ухвалила 27 вересня Чернівецька міська рада.

Міжнародне летовище в Чернівцях заснували у 1930-х роках, коли місто було у складі Румунії. Як повідомляє прес-служба міської ради, наразі статутний капітал аеропорту складає понад 86 мільйонів гривень.

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років.

У Києві попрощалися з Леонідом Каденюком (відео)
Embed
У Києві попрощалися з Леонідом Каденюком (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Каденюк був родом із Чернівецької області – він народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці на Буковині в родині вчителів. У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України.

Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження. З 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні досліди, що були пов’язані з рослинами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG