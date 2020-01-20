Силовики пояснили деталі за підсумками обшуків в аеропорту Запоріжжя

У Службі безпеки та Офісі генпрокурора 20 січня повідомили деталі, які стосуються обшуків, які здійснили правоохоронці в аеропорту Запоріжжя минулого тижня, 17 січня.

«Одному з експосадовців КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення, внаслідок чого комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 1,5 мільйона гривень», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що обшуки провели у приміщеннях аеропорту та підрядних організацій, за місцями мешкання посадовців у Запоріжжі, Києві та Київській області.

«У ході процесуальних дій вилучено документи, які сприятимуть встановленню обставин вчинення злочину, а також грошові кошти у розмірі понад 1 мільйон гривень», – йдеться в повідомленні.

Водночас у Службі безпеки уточнили, що обшуки і підозра експосадовця з аеропорту Запоріжжя стосуються справи щодо зловживань екскерівництва летовища під час ремонту злітно-посадкової смуги.

«Триває слідство для з’ясування всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадових осіб підприємства. Точна сума завданих збитків встановлюється», – додали в СБУ.

17 січня стало відомо, що у міжнародному аеропорту, що перебуває у комунальній власності міста Запоріжжя, співробітники СБУ влаштували обшуки. В мерії повідомляли, що обшуки не вплинули на режим роботи летовища.