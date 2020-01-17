СБУ проводить слідчі дії у аеропорту Запоріжжя

У міжнародному аеропорту, що перебуває у комунальній власності міста Запоріжжя, працівники СБУ здійснюють слідчо-оперативні дії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Інформацію підтвердили у запорізькій мерії.

Директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Валерій Зломинога повідомив, що обшуки стосуються кримінальної справ, яку порушили ще в 2015 році щодо тодішнього керівництва аеропорту.

«Однак дана справа викликає більш запитань, ніж відповідей, тому що події, про які йдеться в ухвалі про обшук мали місце в 2017 році, а справа порушена ще в 2015 році... Там цілий перелік статей: 191, 364, 366. Однак це мало про що говорить, бо потрібно знати події, що саме інкримінують керівництву, що було на той час. На сьогодні відомо, що обшук походить в законному руслі без будь-яких порушень чи зловживань з будь-якої сторони», – прокоментував він під час спеціального брифінгу.

В мерії також повідомили, що обшуки не вплинули на режим роботи аеропорту: він працює в штатному режимі без затримки рейсів.

У прес-службі СБУ регіону інформацію щодо обшуків у аеропорту поки не коментують.