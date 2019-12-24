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24 грудня 2019, Київ 10:14
Новини | Міжнародні

Щонайменше 7 афганських солдатів загинули внаслідок нападу талібів

Представники сил безпеки Афганістану охороняють об'єкт у місті Мазарі-Шариф, столиці провінції Балх

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Щонайменше семеро воїнів армії Афганістану загинули під час нападу бойовиків на армійський пункт пропуску на півночі провінції Балх, повідомило Міністерство оборони країни.

Ще шестеро, серед яких троє солдатів та троє працівників спецслужб, були поранені під час нападу, що стався в ранкові години 24 грудня.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад.

Бойовики руху «Таліібан» продовжують здійснбвати майже щоденні напади, спрямовані проти афганських та американських сил, а також проти представників влади. Це відбувається попри паралельне ведення мирних переговорів, на яких США представляє Залмай Халілзад.

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