В ООН домовились із талібами щодо навчання дітей на контрольованих бойовиками територіях в Афганістані

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ досяг угоди із талібами про збільшення кількості класів для навчання дітей у районах, контрольованих талібами в Афганістані. Йдеться про освіту для понад 100 тисяч дітей, включаючи дівчаток.

Як повідомляє Афганська служба Радіо Свобода, відома як Радіо Азаді, близько 680 класів вже працюють, але завдання полягає в тому, щоб збільшити їхню чисельність до 4 тисяч.

Наразі, за даними ЮНІСЕФ, навчальні класи на базі місцевих громад невеликі – від 25 до 35 учнів – і часто проходять в будинках місцевих жителів, у важкодоступних районах і селах.

Провінції, де наразі працюють класи, – Гільменд, Кандагар, Урузган і Фар’яб.

В угрупованні «Талібан» домовленостей із ЮНІСЕФ публічно не коментували.

За даними ЮНІСЕФ, нині 3,7 мільйона дітей у Афганістані не мають доступу до освіти. Основна причина – небезпека і насильство, до яких додаються стихійні лиха і бідність.